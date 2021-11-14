В Петербурге более 2 млн человек полностью привились от коронавируса

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что более 2 млн жителей города прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Закончили цикл вакцинации всего 2 млн 14 тыс. 848 человек», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что первым компонентом вакцины привились 1,89 млн человек в Петербурге.

Власти Санкт-Петербурга выразили надежду, что к Новому году не придётся вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.