В Петербурге надеются, что к Новому году не придётся вводить допограничения из-за COVID-19

Первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил, что власти города надеются, что к Новому году не придётся вводить дополнительные ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал во время прямого эфира губернатора Петербурга Александра Беглова. Соответствующее видео было опубликовано на странице главы города во «ВКонтакте».

«В настоящее время в Петербурге ситуация остаётся сложной, но контролируемой», — сказал Ситов.

Он отметил, что власти надеются, что период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволил достаточно эффективно разорвать большинство эпидцепочек и сократить передачу инфекции.

«Если достаточное количество граждан в ближайшее время, до 1 декабря, привьются, получат первый или второй компоненты вакцины, то, когда заработает жёсткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения и к Новому году нам не придётся вводить никаких дополнительных ограничений. Мы на это очень рассчитываем», — добавил Ситов.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В Роспотребнадзоре проинформировали, что неработающим жителям в возрасте 60 лет и старше, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не получили QR-код, ограничат доступ к общепиту и ряду услуг.