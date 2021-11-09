В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет
- Reuters
«Дополнить пункт подпунктом (о проведении вакцинации. — RT)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабет, ожирение)», — говорится в обновлённом постановлении.
В конце октября свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.