В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет

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В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет
  • Reuters

«Дополнить пункт подпунктом (о проведении вакцинации. — RT)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабет, ожирение)», — говорится в обновлённом постановлении.

В конце октября свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

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