В Свердловской области расширен список подлежащих вакцинации профессий

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Свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.
В Свердловской области расширен список подлежащих вакцинации профессий
  • AP

«К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники сферы энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что данные категории граждан должны сделать прививку первым компонентом вакцины до 1 декабря, вторым — до 1 января 2022 года.

Согласно последним данным оперштаба, за сутки в России выявили 40 096 случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем за время пандемии.

Кроме того, скончались 1159 пациентов с COVID-19.

Вместе с тем в Кремле отметили, что в России «существенно возросли темпы» вакцинации.

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