В Самарской области заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19

В Самарской области рассказали о росте темпов вакцинации от COVID-19. В один из первых нерабочих дней прививку сделали более 14 тыс. человек.

Reuters

Об этом сообщает sova.info. В регионе открыто 167 пунктов вакцинации, также работают девять круглосуточных. Задействованы мобильные фельдшерско-акушерский пункты и мобильные бригады. Сделать прививку можно и у крупных ТЦ в Самаре. Всего в регионе завершили вакцинацию свыше 1,1 млн жителей. Более 65 тыс. прошли повторную иммунизацию. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.