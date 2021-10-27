В Самарской области заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает sova.info.
В регионе открыто 167 пунктов вакцинации, также работают девять круглосуточных. Задействованы мобильные фельдшерско-акушерский пункты и мобильные бригады.
Сделать прививку можно и у крупных ТЦ в Самаре.
Всего в регионе завершили вакцинацию свыше 1,1 млн жителей. Более 65 тыс. прошли повторную иммунизацию.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.