В Кремле заявили, что темпы вакцинации от COVID-19 в России существенно возросли

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о темпах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
В Кремле заявили, что темпы вакцинации от COVID-19 в России существенно возросли
  • AP

«Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас», — заявил Песков.

Согласно данным на 28 октября, за сутки в России выявили 40 096 заболевших COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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