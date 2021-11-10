В Петербурге непривитым жителям старше 60 лет ограничат доступ к ряду услуг

В Санкт-Петербурге неработающим жителям в возрасте 60 лет и старше, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не получили QR-код, ограничат доступ к общепиту и ряду услуг.

Об этом информирует пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг», — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что руководители организаций в срок до 15 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников в возрасте старше 60 лет первым компонентом или однокомпонентной вакциной. При этом в срок до 15 января 2022 года таким сотрудникам необходимо пройти вакцинацию вторым компонентом вакцины.

«Подлежат отстранению от работы с 16 декабря 2021 года сотрудники, не получившие первый компонент вакцины, а с 16 января 2022 года — не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.