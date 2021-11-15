В России заканчивается разработка прерывающего развитие COVID-19 препарата

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Российские специалисты завершают разработку препарата, который позволяет прервать развитие коронавируса на начальном этапе. С таким заявлением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
В России заканчивается разработка прерывающего развитие COVID-19 препарата
  • РИА Новости

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от COVID-19. — RT), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он в интервью ТАСС.

Мурашко добавил, что расскажет более детальную информацию после завершения испытаний. По его словам, есть и другие препараты, которыми уже лечат пациентов с коронавирусом.

«Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», — пояснил министр.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир».

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