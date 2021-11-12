В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир»

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В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир». До конца года лекарство начнёт поступать в стационары российских регионов.
В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир»
  • Reuters

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «Промомед».

В октябре 2020 года «Арепливир» в виде таблеток поступил во все регионы России. 

В дозировке 200 мг была обозначена цена 4 тыс. рублей за 40 штук, 10 тыс. рублей за 100 штук.

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