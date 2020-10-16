Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения», — рассказали в ведомстве.

Так, для «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 мг значится цена за 10 штук — 1000 рублей, за 40 штук — 4000 рублей, 50 штук — 5000 рублей.

Для «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 мг обозначена цена в 4000 рублей за 40 штук, 10 000 рублей за 100 штук.

«Илсира» (ЗАО «Биокад») 180 мг/мл — 47 531 рубль», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что зарегистрированные предельные отпускные цены не включают налог на добавленную стоимость, оптовые и розничные надбавки.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на препарат, применяемый для лечения коронавируса, «Фавипиравир» в размере 100 рублей за таблетку.

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