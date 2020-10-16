ФАС согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир»

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Федеральная антимонопольная служба России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на препарат, применяемый для лечения коронавируса, «Фавипиравир» в размере 100 рублей за таблетку.
ФАС согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«ФАС России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарственный препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир», — указано в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами комиссии Министерства здравоохранения России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей.

По данным ФАС, в целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50%. Отмечается, что это повысит доступность препарата для населения России.

Уточняется, что после регистрации предельной отпускной цены на препарат фавипиравир его максимальная стоимость в розницу в Москве с учётом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС, за упаковку 50 таблеток.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом снизились в стране уже более чем вдвое.

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