Мантуров сообщил о падении цены на лекарства на основе фавипиравира
- РИА Новости
Он отметил, что снижение цены «происходит поступательно».
Министр пояснил, что «когда это малый объём — одна цена, как только объём увеличивается плюс фавипиравир как медицинское непатентованное наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства».
«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза», — заявил Мантуров.
Он добавил, что «эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объёмов производства».
Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив «Фавипиравир» в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к применению амбулаторно.