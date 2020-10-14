Мантуров сообщил о падении цены на лекарства на основе фавипиравира

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения больных с COVID-19 снизились в России уже более чем в два раза, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что снижение цены «происходит поступательно».

Министр пояснил, что «когда это малый объём — одна цена, как только объём увеличивается плюс фавипиравир как медицинское непатентованное наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства».

«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза», — заявил Мантуров.

Он добавил, что «эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объёмов производства».

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив «Фавипиравир» в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к применению амбулаторно.