Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

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Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив фавипиравир в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к применению амбулаторно.
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что данное решение связано с внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравир.

В середине сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, сообщалось, что фавипиравир включат в перечень жизненно важных лекарств.

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