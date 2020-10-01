Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.
В Минздраве пояснили, что данное решение связано с внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравир.
В середине сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, сообщалось, что фавипиравир включат в перечень жизненно важных лекарств.