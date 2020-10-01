Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив фавипиравир в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к применению амбулаторно.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что данное решение связано с внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравир.

В середине сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, сообщалось, что фавипиравир включат в перечень жизненно важных лекарств.