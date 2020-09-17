Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России внёс изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… разрешив их применение в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

В июне Минздрав одобрил препарат «Арепливир», который является аналогом изобретённого в Японии препарата «Фавипиравир», применяющегося для лечения COVID-19.