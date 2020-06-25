Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19

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Лекарственный препарат «Арепливир» компании «Промомед», который является аналогом изобретённого в Японии препарата «Фавипиравир», применяющегося для лечения COVID-19, получил одобрение Минздрава России.
Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19
  • РИА Новости

Это следует из информации государственного реестра лекарственных препаратов, передаёт ТАСС.

«Форма выпуска — таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Дата государственной регистрации — 23 июня 2020 года», — говорится в реестре.

В мае в Минздраве заявляли, что собираются завершить клинические испытания препарата под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев. 

30 мая первый в России препарат против COVID-19 «Авифавир» получил одобрение министерства.

Как заявляли в РФПИ, препарат будет бесплатным в России в рамках ОМС.

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