Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19
- РИА Новости
Это следует из информации государственного реестра лекарственных препаратов, передаёт ТАСС.
«Форма выпуска — таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Дата государственной регистрации — 23 июня 2020 года», — говорится в реестре.
В мае в Минздраве заявляли, что собираются завершить клинические испытания препарата под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев.
30 мая первый в России препарат против COVID-19 «Авифавир» получил одобрение министерства.
Как заявляли в РФПИ, препарат будет бесплатным в России в рамках ОМС.