Препарат от COVID-19 фавипиравир включат в перечень жизненно важных

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что препарат от коронавирусной инфекции фавипиравир в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Он отметил, что противовирусный препарат фавипиравир включён во временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждаемые Минздравом России.

«В ближайшее время фавипиравир будет включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы», — приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Ранее сообщалось, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» (фавипиравир) составляет 12 320 рублей.