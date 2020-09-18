Препарат от COVID-19 фавипиравир включат в перечень жизненно важных

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что препарат от коронавирусной инфекции фавипиравир в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Препарат от COVID-19 фавипиравир включат в перечень жизненно важных
  • © Александр Кряжев/РИА Новости

Он отметил, что противовирусный препарат фавипиравир включён во временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждаемые Минздравом России.

«В ближайшее время фавипиравир будет включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы», — приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Ранее сообщалось, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» (фавипиравир) составляет 12 320 рублей.

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