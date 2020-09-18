Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

Генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, сколько будет стоить в аптеках российский препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 «Арепливир».

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Младенцев уточнил, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам.

Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.

В июне Минздрав одобрил препарат «Арепливир», который является аналогом изобретённого в Японии препарата «Фавипиравир», применяющегося для лечения COVID-19.

В сентябре российское Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.