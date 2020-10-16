Препарат от коронавируса «Арепливир» поступил во все российские регионы

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Российский препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 «Арепливир» поступил во все регионы России. Об этом заявил исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.
Препарат от коронавируса «Арепливир» поступил во все российские регионы
  • РИА Новости

«Мы поставили во все регионы. Мы поставили, но в аптеках сейчас раскладывается. Вот во Владивостоке вовсю уже продаётся препарат», — приводит РИА Новости его слова.

Младенцев рассказал, почему «Арепливир» встречается не во всех аптеках.

«Первый момент: объективно производство масштабируется не быстро. Мы, собственно говоря, этот месяц занимались тем, что перестраивали производство под розничный спрос. Второй момент: аптечные сети не знали спрос, поэтому заказывали очень осторожно. Третий момент: маркировка плохо работает в аптеках», — сказал он. 

Ранее Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты от COVID-19.

Так, для «Арепливира» в дозировке 200 мг обозначена цена в 4 тыс. рублей за 40 штук, 10 тыс. рублей — за 100 штук.

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