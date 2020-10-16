Препарат от коронавируса «Арепливир» поступил во все российские регионы
- РИА Новости
«Мы поставили во все регионы. Мы поставили, но в аптеках сейчас раскладывается. Вот во Владивостоке вовсю уже продаётся препарат», — приводит РИА Новости его слова.
Младенцев рассказал, почему «Арепливир» встречается не во всех аптеках.
«Первый момент: объективно производство масштабируется не быстро. Мы, собственно говоря, этот месяц занимались тем, что перестраивали производство под розничный спрос. Второй момент: аптечные сети не знали спрос, поэтому заказывали очень осторожно. Третий момент: маркировка плохо работает в аптеках», — сказал он.
Ранее Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты от COVID-19.
Так, для «Арепливира» в дозировке 200 мг обозначена цена в 4 тыс. рублей за 40 штук, 10 тыс. рублей — за 100 штук.