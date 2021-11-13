В форме инъекций: разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» сообщил о начале его производства в декабре

Российский препарат от коронавирусной инфекции «Арепливир» в жидкой форме начнут выпускать в декабре. Об этом сообщил представитель компании — производителя лекарства «Промомед». Специалисты пояснили, что инъекционная версия уже выпускающегося в виде таблеток «Арепливира» безопаснее, лучше проникает в клетки и даёт более длительный эффект. В компании не исключили, что в будущем может быть разработан ингаляционный вариант препарата.

Производство первого российского инъекционного препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» начнётся в декабре 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал представитель компании — производителя лекарства «Промомед».

Ранее в пресс-службе фирмы пояснили, что «Арепливир» в жидкой форме лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, даёт более длительный эффект и более безопасен.

«Инъекционную форму препарата характеризует 100%-ная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности», — сообщил собеседник агентства.

Производитель препарата подчёркивает, что лекарственным средством сначала обеспечат Россию, а затем начнут поставлять его на экспорт.

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О регистрации инъекционной версии «Арепливира» (международное непатентованное наименование — фавипиравир) производитель препарата сообщил в пятницу, 12 ноября. В компании отметили, что своей разработкой «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19.

Как отметили в компании, её специалистам удалось первыми в мире создать инъекционную форму фавипиравира, притом что субстанция представляет собой нерастворимый порошок. «Арепливир» в виде таблеток был одобрен российским Минздравом 23 июня 2020 года. Препарат входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.

На фоне новостей о регистрации и скором начале производства инъекционной формы лекарства в «Промомеде» также допустили, что в будущем может быть создана ингаляционная версия препарата. Глава компании Пётр Белый в разговоре с РИА Новости напомнил, что отличительной особенностью коронавируса SARS-CoV-2 является его способность «селиться» в лёгких, а не в верхних дыхательных путях, как это происходит с другими коронавирусами.

«В этом смысле местная доставка лекарственных объектов, не только противовирусных, но и коктейля препаратов, видится очень перспективным направлением для лечения коронавируса и для профилактики тяжёлых лёгочных последствий», — заявил Белый.

Разработка препаратов от COVID-19 в России

Добавим, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) ожидает регистрации препарата «МИР 19» для лечения коронавируса до конца 2021 года. Разработчики лекарства ранее рассказали RT, что МИР 19 — это противовирусное средство, которое действует непосредственно на SARS-CoV-2.

Как пояснил в беседе с RT директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, активным компонентом препарата являются малые интерферирующие РНК. По его словам, эта РНК нацелена на определённый участок генома вируса, который после взаимодействия подвергается модификациям и таким образом эффективно удаляется из инфицированной клетки.

В свою очередь, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на днях заявил, что после новогодних праздников в России начнутся клинические исследования препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител.

По его словам, сейчас проходят доклинические испытания. Гинцбург пояснил, что в первую очередь лекарство будет предназначено для лечения людей из групп риска, к которым относятся беременные, диабетики и люди с ожирением. В рамках клинических испытаний учёные выяснят, на каких сроках заболевания препарат наиболее эффективен.

«Думаю, что не только на ранних стадиях, возможно, что и на четвёртый-шестой день тоже. Но эта задача уже будет для клинических исследований — посмотреть, до какого дня имеет смысл их вводить», — пояснил Гинцбург в комментарии Интерфаксу.

Также он рассказал, что в России ведётся разработка препарата, который целенаправленно подавляет размножение коронавируса. Вместе с тем он отметил, что в ближайшие месяцы препарат создан не будет, необходимо больше времени.

О работе специалистов по созданию лекарств от COVID-19 в начале ноября высказался Владимир Путин. Президент упомянул об этом в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

«Сейчас разрабатываются и в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться лекарственные препараты — сегодня тоже с коллегами говорил на этот счёт, с теми, кто занимается этим», — сказал президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «всё равно самый универсальный и самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться».

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, на 12 ноября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 в России составлял 49%. Вакцинацию первым компонентом прошли более 63,1 млн человек, полностью привиты от коронавируса почти 58 млн россиян.