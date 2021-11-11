Иммунолог Болибок рассказал об «ударной дозе» антител в случае ревакцинации

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что для выработки организмом ударной дозы антител к коронавирусу необходимо пройти ревакцинацию спустя пять-шесть месяцев. Об этом сообщило URA.RU.
Иммунолог Болибок рассказал об «ударной дозе» антител в случае ревакцинации
  • Reuters

«Ревакцинация даёт ударную дозу антител», — сказал Болибок.

По его словам, в случае отсутствия контакта с инфекцией иммунная система экономит энергию и белок. При этом в случае повторного заболевания или контакта с вирусом при ревакцинации вступят в действие клетки памяти.

Болибок объяснил, что клеточный иммунитет долгосрочный, он «будет поддерживать человека» дольше пяти месяцев.

«И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2000 до 5600 балл на миллилитр», — заявил он.

При этом врач добавил, что повторная вакцинация является самым безопасным способом задействовать иммунную систему.

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