Иммунолог Болибок рассказал об «ударной дозе» антител в случае ревакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что для выработки организмом ударной дозы антител к коронавирусу необходимо пройти ревакцинацию спустя пять-шесть месяцев. Об этом сообщило URA.RU.

«Ревакцинация даёт ударную дозу антител», — сказал Болибок.

По его словам, в случае отсутствия контакта с инфекцией иммунная система экономит энергию и белок. При этом в случае повторного заболевания или контакта с вирусом при ревакцинации вступят в действие клетки памяти.

Болибок объяснил, что клеточный иммунитет долгосрочный, он «будет поддерживать человека» дольше пяти месяцев.

«И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2000 до 5600 балл на миллилитр», — заявил он.

При этом врач добавил, что повторная вакцинация является самым безопасным способом задействовать иммунную систему.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выйдет на плато на «довольно высоком уровне».

Также вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.