Вирусолог рассказал о ситуации с выходом заболеваемости COVID-19 в России на плато

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выйдет на плато на «довольно высоком уровне».
Вирусолог рассказал о ситуации с выходом заболеваемости COVID-19 в России на плато
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато, мы пойдём на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется. Провакцинируется — тогда это будет снижаться», — отметил вирусолог.

Ранее Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.

Также вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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