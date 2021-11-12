Гинцбург: высокий уровень антител нужен для борьбы с штаммом «дельта»

Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что высокий уровень антител в крови нужно поддерживать, чтобы побеждать штамм «дельта».

По его словам, при распространении предшествующих штаммов, скорее всего, было бы достаточно ревакцинироваться в год — полтора.

«Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с «дельта» —штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выйдет на плато на «довольно высоком уровне».