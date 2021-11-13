Производитель препарата «Арепливир» назвал его преимущества
- Reuters
«Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
Отмечается, что сначала препаратом обеспечат Россию, затем начнут поставлять на экспорт.
Ранее в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир».