Производитель препарата «Арепливир» назвал его преимущества

Инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» лучше аналогичного препарата в таблетках проникает в клетки, более безопасен и даёт более длительный эффект, сообщает компания производитель лекарства «Промомед».

«Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

Отмечается, что сначала препаратом обеспечат Россию, затем начнут поставлять на экспорт.

Ранее в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир».