Гинцбург рассказал о лекарстве от COVID-19 для тяжёлых больных

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Лекарства от коронавируса для тяжёлых больных предполагаются в виде жидкости, заявил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Окончательного понимания нет. Но, исходя из общих соображений, если это тяжёлые больные, то это, как правило, жидкость, потому что вводится инъекционно», — цитирует РИА Новости Гинцбурга. 

По его словам, лекарством для средних и лёгких пациентов обычно являются таблетки.

Он отметил, что данный вопрос во многом зависит от степени тяжести больного.

Ранее в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир».

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