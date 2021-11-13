Гинцбург рассказал о лекарстве от COVID-19 для тяжёлых больных
«Окончательного понимания нет. Но, исходя из общих соображений, если это тяжёлые больные, то это, как правило, жидкость, потому что вводится инъекционно», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, лекарством для средних и лёгких пациентов обычно являются таблетки.
Он отметил, что данный вопрос во многом зависит от степени тяжести больного.
Ранее в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир».