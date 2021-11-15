Более 40% работодателей в России спрашивают у сотрудников QR-коды
- РИА Новости
Согласно результатам опроса, 42% респондентов отметили, что руководство на их работе стало запрашивать у
сотрудников QR-коды.
Кроме того, почти 38% участников исследования признались, что не переживают по данному поводу, так как вакцинировались от COVID-19 или уже переболели коронавирусом.
Как сообщается в исследовании, в список основных рабочих сфер, где запрашивают QR-код, вошли бухгалтерия, финансы, банки (11,9%), образование, наука, языки (9,5%), медицина и фармация (9,5%), сфера услуг (11,9%), рестораны, кафе, общепит (7,1%), а также розничная торговля (9,5%).
Как утверждают респонденты, активнее всего работодатели стали требовать QR-коды в ноябре.
По мнению участников опроса, в обязательном порядке необходимо требовать QR-коды в сфере услуг, медицины, продаж, общественного питания, транспорта и образования.
При этом для IT-специалистов такой необходимости практически нет, поскольку большинство продолжают работать удалённо, говорится в опросе.
Всего в опросе приняли участие 1690 россиян.
Ранее сообщалось, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.