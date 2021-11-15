Более 40% работодателей в России спрашивают у сотрудников QR-коды

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Александра Самсоненко
Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» выяснил, в каких сферах рынка труда в России и как часто у работников стали спрашивать QR-коды. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Более 40% работодателей в России спрашивают у сотрудников QR-коды
  • РИА Новости

Согласно результатам опроса, 42% респондентов отметили, что руководство на их работе стало запрашивать у 
сотрудников QR-коды.

Кроме того, почти 38% участников исследования признались, что не переживают по данному поводу, так как вакцинировались от COVID-19 или уже переболели коронавирусом. 

Как сообщается в исследовании, в список основных рабочих сфер, где запрашивают QR-код, вошли бухгалтерия, финансы, банки (11,9%), образование, наука, языки (9,5%), медицина и фармация (9,5%), сфера услуг (11,9%), рестораны, кафе, общепит (7,1%), а также розничная торговля (9,5%).

Как утверждают респонденты, активнее всего работодатели стали требовать QR-коды в ноябре.

По мнению участников опроса, в обязательном порядке необходимо требовать QR-коды в сфере услуг, медицины, продаж, общественного питания, транспорта и образования.

При этом для IT-специалистов такой необходимости практически нет, поскольку большинство продолжают работать удалённо, говорится в опросе. 

Всего в опросе приняли участие 1690 россиян.

Ранее сообщалось, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

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