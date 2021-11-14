Свобода мысли, а не лакейство: Путин высказался о своём отношении к либерализму

Владимир Путин выразил свою точку зрения касательно либерализма. По словам главы государства, если под этим явлением понимать свободу мысли, выбора и поиска решения, то в России это «всегда было, есть и будет». Однако если под либерализмом подразумевать необходимость кого-то копировать, «это не самый лучший вариант», констатировал президент. Он подчеркнул, что если либералы в России «не уподобляются лакеям», а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой аналогичные цели.

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» описал свою позицию касательно либерализма.

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения, то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда будет, слава богу», — сказал Путин, отвечая на вопрос об исторически сложившемся противостоянии западников и славянофилов в России.

По словам президента, ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие и конкурентоспособность, если в ней нет такого «внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли».

При этом он уточнил, что если под понятием либерализма подразумевать необходимость кого-то копировать и воспринимать его исключительно по аналогии с некоторыми странами, «то это не самый лучший вариант».

«В этой связи, напомню, Достоевский сказал, что наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги. Но это не истинный либерализм», — отметил Путин.

Президент также высказал точку зрения, что и славянофилы, и западники имеют общую цель, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны.

«Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели», — заключил глава государства.

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Ранее Путин неоднократно делился своими взглядами на тему либерализма. В октябре 2019 года на заседании Совета глав государств СНГ он сказал, что не имеет ничего против либерализма.

«Вы, наверное, обратили внимание: пытаются меня «пощипывать» по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — сказал Путин.

«Почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет никаких оснований», — подчеркнул российский лидер.

До этого он уделил внимание этой теме в интервью газете The Financial Times в июне 2019 года. Тогда российский лидер заявил, что, по его мнению, современная так называемая либеральная идея окончательно себя изжила. По его словам, «по некоторым её элементам» (например, мультикультурализму) эта идея оказалась просто нереалистичной, что признали и на Западе.

«Когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения. Хотя понятно: нужно думать о тех людях, которые оказались в трудном положении, в трудной жизненной ситуации в силу различных политических причин в своей родной стране, — сказал Путин. — Но как же интересы своего собственного населения, когда речь идёт уже не о двух, трёх, десяти человеках, а речь идёт о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы?»

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Тем самым Путин рассмотрел вопрос либеральных идей в свете проблемы с мигрантами, с которой столкнулась Европа. В частности, он назвал ошибочным решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель пустить мигрантов в Европу. При этом он противопоставил решению Берлина деятельность 45-го президента США Дональда Трампа, который разными способами пытался решить проблему незаконной миграции и наркотрафика из Мексики.

Путин также упомянул, что России приходится иметь дело с подобными проблемами, поскольку страна имеет открытые границы с рядом бывших советских республик. По его словам, российская сторона работает с этими государствами и исходит из того, что мигранты должны уважать законы и культуру страны, куда они направляются.

«То есть для нас тоже всё непросто, но мы делаем, хотя бы стараемся, работаем в этом направлении. Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это», — констатировал Путин.

В этой связи, по его словам, либеральная идея изжила себя и «вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».

Он также обратил внимание на противоречие некоторых взглядов церкви и определённых либеральных идей. Глава государства отметил, что «мы все живём в мире, который основан на библейских ценностях».

«В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает своё существование, действительно», — заключил президент.