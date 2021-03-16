Сыны свободы: тест RT о русском либерализме

В истории России не так много политических идеологий, которые оставили бы после себя глубокий след во всех сферах общественной жизни страны. Если социализм в России в итоге стал господствующей идеей целой эпохи, то один из главных его дореволюционных соперников — либерализм — проиграл схватку и надолго сошёл с исторической сцены. Хотя нельзя не отметить, что в Российской империи это была весьма популярная идеология, о чём говорят успехи партий кадетов и октябристов на выборах в Государственную думу, а в советские годы либерализм стал одним из самых популярных политических течений в среде диссидентов. Что вы помните об истории этого явления? Проверьте себя с тестом RT.

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