Сыны свободы: тест RT о русском либерализме

Короткая ссылка
RT
В истории России не так много политических идеологий, которые оставили бы после себя глубокий след во всех сферах общественной жизни страны. Если социализм в России в итоге стал господствующей идеей целой эпохи, то один из главных его дореволюционных соперников — либерализм — проиграл схватку и надолго сошёл с исторической сцены. Хотя нельзя не отметить, что в Российской империи это была весьма популярная идеология, о чём говорят успехи партий кадетов и октябристов на выборах в Государственную думу, а в советские годы либерализм стал одним из самых популярных политических течений в среде диссидентов. Что вы помните об истории этого явления? Проверьте себя с тестом RT.
Сыны свободы: тест RT о русском либерализме
  • © Wikimedia commons

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить