Путин: ничего против либерализма не имею

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что не имеет ничего против либерализма.
Путин: ничего против либерализма не имею
  • РИА Новости

«Вы, наверное, обратили внимание — пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — сказал Путин.

Президент отметил, что эти традиции нужно развивать.

«И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет никаких оснований», — сказал российский лидер.

В июне Путин в беседе с американским изданием Financial Times заявил, что, по его мнению, «так называемая» либеральная идея себя изжила.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее пояснил, что президенту близки идеи либерализма, однако он против их принудительного навязывания.

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