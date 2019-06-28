В Кремле объяснили слова Путина о либерализме

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Президенту России Владимиру Путину близки идеи либерализма, однако он против их принудительного навязывания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили слова Путина о либерализме
  • РИА Новости

По его словам, в интервью Financial Times российский лидер говорил именно о навязывании, в результате которого «сами по себе эти идеи дискредитируются» и наступает их «некая инфляция». 

«Президент критиковал это — идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях, причём навязывания даже тем, кто не принимает, скажем так, в силу культурных, религиозных или иных особенностей», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин «далёк от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах».

Он также отметил, что идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими.

Ранее в беседе с FT Путин заявил, что либеральная идея себя изжила.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что категорически с этим не согласен.

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