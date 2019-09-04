Захарова заявила о желании либерального миропорядка закрыть ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители либерального миропорядка изъявляли желание закрыть ООН, а также пытались скомпрометировать Совет безопасности всемирной организации.

«Ещё одно напоминание либеральному миропорядку и его представителям о недавнем прошлом... Хочу напомнить, это не сложно проверить, в начале-середине 2000-х годов у действующих политических фигур в Вашингтоне была концепция, согласно которой Организацию Объединённых наций надо просто закрыть. Это тоже могло бы стать достижением либерального миропорядка, если бы не жёсткая позиция России по отстаиванию международного права», — сказала она.

По её словам, организацию пытались неоднократно скомпрометировать через информационные кампании в СМИ, скандалы и даже прямую агрессию в отношении членов Совета безопасности ООН и самого института Совбеза.

«Я имею ввиду фальсификации, которые США позволили себе в зале Совбеза с пробирками, когда Колин Пауэлл использовал площадку и авторитет этого органа, чтобы реализовать собственные цели. Ведь это же удар был нанесён именно по Совбезу», — отметила она.

Ранее в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

Позднее данную позицию прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск, а премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал брекситом доказать российскому лидеру ценность либерализма.