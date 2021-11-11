Путин посетил Московский дом Достоевского в день 200-летия со дня рождения классика

Президент России Владимир Путин посетил музейный центр «Московский дом Достоевского» в день 200-летия со дня рождения писателя.

Глава государства оставил запись в книге почётных гостей в обновлённом музее-квартире Достоевского.

«Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф.М. Достоевском — гениальном мыслителе и патриоте России», — цитирует запись Путина РИА Новости.

Министр культуры России Ольга Любимова провела для президента экскурсию по залам и рассказала о жизни Достоевского.

11 ноября 1821 года родился русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Среди его наиболее известных произведений — романы «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Бесы», ставшие классикой мировой литературы.

Подробнее — в материале RT.