Ямпольская назвала Россию оплотом либерально-демократических ценностей

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская полагает, что Россия в настоящее время является оплотом настоящих либерально-демократических ценностей.
Ямпольская назвала Россию оплотом либерально-демократических ценностей
  • © пресс-служба Е. Ямпольской

«На мой взгляд, Россия, которая сложилась за время президентства Владимира Путина, пережив определённые зоны турбулентности — идеологической, экономической, — сейчас является едва ли не единственным оплотом настоящих либерально-демократических ценностей в современном мире. В том смысле, в котором эти ценности исторически воспринимались и декларировались Европой», — приводятся на странице Ямпольской в Facebook слова, сказанные депутатом в ходе дискуссии на программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Ямпольская подчеркнула, что ей кажется, будто в настоящее время существует два вида либерализма: один нужен Вашингтону для «внутреннего употребления», другой — для европейцев.

«Ей (Европе. — RT) просто «втюхали» огромное количество вещей, которые на такой плодородной окультуренной почве сами не могли возникнуть. Если об идеологическом мейнстриме говорить, то для современной Европы Шекспир чудовищно не толерантен. Как и Гёте, и Данте. Вся великая европейская культура для их толерантного мейнстрима не годится. А мы остаёмся хранителями нормальных человеческих ценностей», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о поправках к Конституции, отметил, что голосование по поправкам, которое является плебисцитом, по сути, волеизъявлением граждан, пройдёт в обозначенные сроки. 

Глава государства отметил, что предложил голосование для того, чтобы путём высшего проявления волеизъявления поправки были приняты или не приняты.

Как подчеркнул Путин, это — высшее проявление демократии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить