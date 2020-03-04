Ямпольская назвала Россию оплотом либерально-демократических ценностей

Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская полагает, что Россия в настоящее время является оплотом настоящих либерально-демократических ценностей.

«На мой взгляд, Россия, которая сложилась за время президентства Владимира Путина, пережив определённые зоны турбулентности — идеологической, экономической, — сейчас является едва ли не единственным оплотом настоящих либерально-демократических ценностей в современном мире. В том смысле, в котором эти ценности исторически воспринимались и декларировались Европой», — приводятся на странице Ямпольской в Facebook слова, сказанные депутатом в ходе дискуссии на программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Ямпольская подчеркнула, что ей кажется, будто в настоящее время существует два вида либерализма: один нужен Вашингтону для «внутреннего употребления», другой — для европейцев.

«Ей (Европе. — RT) просто «втюхали» огромное количество вещей, которые на такой плодородной окультуренной почве сами не могли возникнуть. Если об идеологическом мейнстриме говорить, то для современной Европы Шекспир чудовищно не толерантен. Как и Гёте, и Данте. Вся великая европейская культура для их толерантного мейнстрима не годится. А мы остаёмся хранителями нормальных человеческих ценностей», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о поправках к Конституции, отметил, что голосование по поправкам, которое является плебисцитом, по сути, волеизъявлением граждан, пройдёт в обозначенные сроки.

Глава государства отметил, что предложил голосование для того, чтобы путём высшего проявления волеизъявления поправки были приняты или не приняты.

Как подчеркнул Путин, это — высшее проявление демократии.