У дочери произошёл конфликт со знакомыми: полиция задержала устроившего стрельбу в московской школе

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории школы на улице Палехской. По предварительным данным, у его дочери — ученицы 10-го класса — произошёл конфликт с её знакомыми молодыми людьми, о котором она рассказала отцу. В результате инцидента никто не пострадал. Следственный комитет проводит проверку.

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории столичной школы на улице Палехской.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района столицы», — подтвердили в ведомстве.

По данным МВД, у ученицы 10-го класса школы, расположенной по адресу ул. Палехская, д. 10, произошёл бытовой конфликт с её знакомыми молодыми людьми, о котором она рассказала отцу.

«Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвёл один выстрел вверх из травматического оружия... В результате выстрела пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Материалы по данному факту будут переданы в Следственный комитет, добавили в министерстве.

«Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

При этом Telegram-канал Mash сообщил, что мужчина сначала устроил с обидчиками дочери драку, а после достал пистолет и выстрелил в воздух. После инцидента мужчина попытался скрыться, но его задержала полиция.

Кроме того, директор учебного заведения Екатерина Юшкова в разговоре с РБК отметила, что инцидент случился «после уроков за пределами территории школы».

В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщил, что отец школьницы ранее был сотрудником ЧОП, однако в настоящее время уже не связан с этой сферой деятельности. Также телеканал сообщил, что мужчина был вооружён травматическим пистолетом Glock и у него имеется разрешение на оружие.

Официального подтверждения данной информации СМИ не поступало.

Стрельба в Пермском госуниверситете

Утром 20 сентября 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. Как сообщали в Следственном комитете, молодой человек застрелил шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет.

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми, младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета. Его напарник Владимир Макаров организовал эвакуацию людей из здания. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

РИА Новости

© Алексей Смирнов

Известно, что стрелявший проходил обучение по программе владения оружием в частной организации, а также, как сообщал СК, в мае этого года купил охотничье ружьё на законных основаниях.

28 сентября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам пермского полка дорожно-патрульной службы, проявившим себя во время атаки на учебное заведение.

По данным краевого Минздрава на 24 сентября, число пострадавших в результате произошедшего достигло 47.

27 сентября в ведомстве сообщили, что четверо пострадавших при стрельбе и находящихся на лечении в Москве остаются в стабильно тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести.

Стрельба в школе в Казани

11 мая 2021 года в Казани 19-летний местный житель Ильназ Галявиев совершил вооружённое нападение на городскую гимназию №175.

Молодой человек взорвал самодельное взрывное устройство при входе в здание школы, а затем открыл стрельбу. Его задержали прибывшие на место силовики, сопротивления преступник не оказал. В результате трагедии погибли семь детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). 12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца (в начале июля Басманный суд Москвы продлил арест до 11 октября), свою вину он полностью признал.

По данным СК, до нападения молодой человек не состоял на учёте у специалистов. Вместе с тем он посещал врачей с жалобами на сильные головные боли. Сообщалось, что год назад ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Оружием, с помощью которого было совершено нападение, Галявиев владел официально. После трагедии президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.