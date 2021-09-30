В МВД рассказали об инциденте со стрельбой в районе школы в Москве

В МВД сообщили подробности инцидента со стрельбой возле школы в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщил телеканал «360».

«Задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы в Ярославском районе», — заявили в МВД.

По предварительным данным, у десятиклассницы произошёл конфликт с её знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила отцу.

В сообщении говорится, что отец подростка пришёл к школе и произвёл выстрел в воздух, предположительно, из травматического оружия. Никто не пострадал, организована проверка.

В свою очередь, директор школы №1374 Екатерина Юшкова в разговоре с РБК заявила, что 30 сентября после уроков за пределами территории школы произошёл инцидент с участием отца одной из учениц.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу возле школы на Палехской улице на северо-востоке Москвы.