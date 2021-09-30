СК начал проверку после стрельбы у школы в Москве

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Следственный комитет начал проверку после стрельбы возле школы в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
СК начал проверку после стрельбы у школы в Москве
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 30 сентября за территорией общеобразовательного учреждения, расположенного по улице Палехской в Москве, между несовершеннолетней и компанией молодых людей произошёл конфликт, в ходе которого отец, заступившись за дочь, произвёл предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета», — сказала она ТАСС.

В ближайшее время будут опрошены все участники конфликта.

Как сообщалось ранее, мужчина устроил стрельбу возле школы на Палехской улице на северо-востоке Москвы, никто не пострадал.

Телеканал «360» со ссылкой на полицию отмечал, что, по предварительным данным, у десятиклассницы произошёл конфликт с её знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила отцу, а после этого он пришёл к школе и произвёл выстрел в воздух, предположительно, из травматического оружия.

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