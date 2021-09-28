Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим устроившего стрельбу в Перми

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам пермского полка дорожно-патрульной службы.
Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим устроившего стрельбу в Перми
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом информирует «МВД Медиа».

Младшего лейтенанта полиции Константина Калинина наградили орденом Мужества, а старшего лейтенанта Владимира Макарова — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

«Руководство и личный состав Министерства внутренних дел глубоко соболезнуют родным и близким погибших, а пострадавшим желают скорейшего выздоровления. Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми», — отметил глава МВД.

Колокольцев поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за добросовестную службу.

Отмечается, что Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а его напарнику Владимиру Макарову — звание «капитан полиции».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении полицейских, обезвредивших напавшего на вуз.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. 

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