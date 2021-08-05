Обвиняемый в стрельбе в казанской школе назвал ОНК мотив преступления

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RT
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев, находящийся в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка», назвал мотивом совершённого им преступления ненависть. Об этом RT рассказали члены ОНК Москвы, посетившие Галявиева.

«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл (стрелять. — RT)», — привёл слова Галявиева один из членов комиссии. 

По словам правозащитника, обвиняемый не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, но утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым. 

«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — заявил Галявиев членам ОНК. 

Правозащитник уточнил, что арестованный содержится в СИЗО в трёхместной камере, у него два соседа: один обвиняется в убийстве, второй — в разбое.  По его словам, отношения с сокамерниками у него нормальные. Галявиев пожаловался ОНК, что давно не получал писем, сообщил, что хочет вернуться в Казань, и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями. 

Кроме того, обвиняемый рассказал, что в Москве получил две передачи: одну в СИЗО, а другую в НИИ им. Сербского, где проходил судебно-психиатрическую экспертизу. 

Ранее в Следственном комитете сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза, проводимая в отношении Ильназа Галявиева, ещё не завершена

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.

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