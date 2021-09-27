Переход на МИР, увеличение выплат и оформление регистрации онлайн: какие изменения ожидают россиян в социальной сфере

С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом, у которых родился первый или второй ребёнок, будут начисляться на карту МИР. Кроме того, ожидается увеличение пенсионных выплат пожилым людям. Также СМИ сообщают о поручении правительства проработать поддержку граждан по оплате ЖКУ и обсуждении в Минфине реформы в пенсионной сфере. О грядущих изменениях в социальной сфере — в материале RT.

Выплаты переходят на МИР

С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом, у которых родился первый или второй ребёнок, можно будет получить только на карту МИР, наличными или на обычный счёт, к которому не привязана карта. Тем, у кого нет такой карты, выплаты доставят на счёт по вкладу, номинальный счёт или почтой.

В начале сентября в Минтруде сообщили, что карта МИР необходима для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учёт, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребёнком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплат от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

При этом в министерстве подчёркивали, что пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, получить на почте нельзя, тогда как единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платёжной системы.

Увеличение пенсионных выплат

Как рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, 1 октября по случаю Международного дня пожилых людей решением правительства увеличиваются пенсионные выплаты и расширяются льготы. Отмечается, что уровень доплат определяется на региональном уровне.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5 тыс. рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тыс. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты», — приводит слова юриста агентство «Прайм».

Кроме того, с начала октября на 3,7% проиндексируются оклады по воинским должностям и званиям. Также увеличатся военные пенсии.

22 сентября в Пенсионном фонде России напомнили, что повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы происходит при наступлении соответствующих обстоятельств, а не привязано к фиксированным датам. Однако в ПФР указали на существование ежегодных перерасчётов, которые происходят в одни и те же даты.

«Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что все подобные перерасчёты осуществляются автоматическим образом, без обращения со стороны пенсионеров.

24 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в 2022 году должен будет составить 18 521 рубль.

Оформление регистрации онлайн

С 2023 года все граждане РФ смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг, не посещая органы регистрации. Об этом сообщили пресс-центре МВД РФ.

«Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала (государственных и муниципальных услуг. — RT) без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021—2023 годы. Планируемый срок реализации — 2023 год», — цитирует ТАСС представителя МВД.

Он добавил, что до этого момента россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придётся единожды посещать орган регистрационного учёта.

Напомним, 2 сентября на портале госуслуг стал доступен цифровой сервис, который позволяет россиянам зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД. При этом с 1 июля 2022 года соответствующими нововведениями смогут воспользоваться лица, не достигшие 14 лет.

«С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учёту, сделают её более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учёта», — отмечали в пресс-службе МВД.

Адресная поддержка по оплате ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на фоне внедрения усовершенствованного тарифного регулирования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у зампреда правительства.

По данным издания, предполагается доведение тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, при этом незащищённые категории граждан получат компенсации.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Реформа в пенсионной сфере

Министерство финансов России поддержало идею перехода замороженной накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО), пишет издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что концепция ещё будет проходить доработку. Так, пока не определены стимулы для добровольного перехода граждан в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование.

Данный вопрос поднимался в ходе совещания, посвящённого вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ, которое проходило под руководством главы Минфина Антона Силуанова.