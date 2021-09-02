В России стало возможным оформление временной регистрации на портале госуслуг

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На портале госуслуг доступен цифровой сервис, который позволяет гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД.
В России стало возможным оформление временной регистрации на портале госуслуг
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что этот сервис разработан МВД совместно с Минцифры России.

В ведомстве пояснили, что «теперь получить согласие собственника можно в электронном виде, для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости».

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