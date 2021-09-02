В России стало возможным оформление временной регистрации на портале госуслуг

На портале госуслуг доступен цифровой сервис, который позволяет гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что этот сервис разработан МВД совместно с Минцифры России.

В ведомстве пояснили, что «теперь получить согласие собственника можно в электронном виде, для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости».