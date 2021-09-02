В России стало возможным оформление временной регистрации на портале госуслуг
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МВД.
Отмечается, что этот сервис разработан МВД совместно с Минцифры России.
В ведомстве пояснили, что «теперь получить согласие собственника можно в электронном виде, для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости».