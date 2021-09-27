Юрист рассказал пенсионерам о надбавках с 1 октября в России

С 1 октября в честь Дня пожилого человека правительство увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы. Подробности рассказал юрист Алексей Гавришев.

В комментарии агентству «Прайм» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев напомнил, что доплаты будут проводиться на региональном уровне.

Пенсионеры в зависимости от места проживания смогут получить либо подарки, либо прибавку к пенсии. Особые льготы возможны для россиян старше 70 лет.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что с 1 октября оклады военнослужащих по воинским должностям и званиям будут увеличены на 3,7%. Повышение коснётся и военных пенсий.

«Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят её к пенсии в денежном эквиваленте», — рассказал Гавришев.

В случае, если пожилой человек хочет изменить способ получения услуг, до 1 октября необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд, МФЦ или через портал Госуслуг.

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