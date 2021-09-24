Голикова назвала среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2022 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «проектом бюджета Пенсионного фонда России среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году (на уровне. — RT) 18 521 рубля».

Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил прожиточный минимум в 2022 году для пенсионеров в размере 10 277 рублей.

Также сообщалось, что россияне смогут получать пенсии и другие выплаты в беззаявительном порядке.

Экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала пенсионную политику в стране.