Голикова назвала среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2022 году
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- РИА Новости
Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил прожиточный минимум в 2022 году для пенсионеров в размере 10 277 рублей.
Также сообщалось, что россияне смогут получать пенсии и другие выплаты в беззаявительном порядке.
Экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала пенсионную политику в стране.