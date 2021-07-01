Мишустин подписал постановление о прожиточном минимуме в 2022 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 год».

Соответствующий документ опубликован на портале официальной информации.

В тексте говорится, что кабмин «постановляет установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по России на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля».

Отмечается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.

Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» закон о защите минимального дохода должника от списания.

Также в пресс-службе Минтруда сообщали, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году вырастет на 6,4% и составит, предварительно, 13 617 рублей.