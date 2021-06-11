Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году вырастет на 6,4% и составит, предварительно, 13 617 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава ведомства Антон Котяков рассказал, что с 2021 года МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума. По его словам, при новой методике расчёта оба показателя будут вычисляться отдельно и перестанут зависеть друг от друга.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта МРОТ 30 декабря 2020 года.

В соответствии с документом с 1 января 2021 года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учётом значения медианной зарплаты за предыдущий.