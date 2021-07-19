«Грузоподъёмность, проходимость, комфорт»: представитель «Вездеходов Макарова» — об уникальности машины «Бурлак»

В ближайшие два года производство российских многоцелевых снегоболотоходов семейства «Бурлак» планируется увеличить в несколько раз. Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил представитель компании «Вездеходы Макарова» Игорь Исаев. По его словам, из-за растущего спроса предприятие собирается ежемесячно выпускать порядка 30 машин. «Бурлак» представляет собой вездеход с колёсной формулой 6 Х 6. Он уверенно преодолевает снежные заносы, болотистые участки и водные преграды в труднодоступных районах российской Арктики и Южного полюса. Как утверждает Исаев, благодаря комфорту, хорошей проходимости и высокой грузоподъёмности вездеход подходит для эксплуатации транспортными компаниями, добывающими корпорациями и государственными ведомствами.

— Расскажите, с чего началась история вездеходов под названием «Бурлак»? Чем данное семейство колёсных снегоболотоходов отличается от массы других подобных машин?

— Первый прототип «Бурлака» был создан в 2015 году. Автором ключевых конструкторских решений является чемпион России по профи-рейду (соревнования по прохождению бездорожья. — RT) Алексей Макаров, а основным инвестором выступил Максим Белоногов — основатель сервиса такси «Максим». Их объединила страсть к путешествиям и дальним экспедициям. Алексей знал, как конструировать, а Максим располагал деньгами.

На первых двух прототипах «Бурлака» они отправились к Карскому морю, где на машину обратили внимание путешественники из Латвии. Они высоко оценили её качество и даже купили один прототип. После экспедиции начали поступать положительные отзывы и стало понятно, что такой транспорт Арктике действительно необходим.

Раньше мы изготавливали по одной машине в месяц, но сейчас запустили новый цех, который позволяет собирать шесть единиц. Естественно, мы планируем наращивать объёмы производства. Рассчитываем, что через пару лет сможем отправлять заказчикам по 30 машин ежемесячно.

Наши эксплуатанты хвалят «Бурлак» прежде всего за грузоподъёмность, проходимость, комфорт, удобство, высокое качество сборки. Сейчас главными заказчиками являются частные организации, прежде всего транспортные компании, которые занимаются доставкой грузов в труднодоступные районы нашей страны.

Учитывая положительные тенденции в социально-экономическом развитии Крайнего Севера, они искали наиболее оптимальные способы увеличения транспортировки продукции и в итоге пришли к необходимости использовать именно «Бурлак», хотя до этого держали в парке в том числе машины наших конкурентов. Оцените: за одну поездку им удавалось перевозить примерно 1 т груза, а с «Бурлаком» они доставляют почти 3 т.

Также по теме «Достойно подготовлен к арктическим условиям»: в чём особенность новейшего российского тяжёлого вездехода КамАЗ-6355 В ближайшее время на Ямале стартуют испытания опытного образца тяжёлого вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колёсной формулой 8×8. Об...

«Бурлак» представляет собой шестиколёсный вездеход-амфибию, способный держать крейсерскую скорость на твёрдом грунте на уровне 50 км/ч. Максимально машина может разгоняться до 70 км/ч. Мощность турбодизельного двигателя составляет 150 л. с. Объём топливного бака — 400 л, дополнительно можно установить ёмкость с 320 л топлива. Высота базовой версии «Бурлака» — 3,2 м, длина — 7,38 м, ширина — 2,9 м.

Наш вездеход оснащён самыми большими колёсами на отечественном рынке — кстати, российского производства. Их наружный диаметр — 1750 мм, ширина — 720 мм. Давление в колёсах регулируется водителем-механиком в зависимости от типа преодолеваемой преграды. На мягком грунте давление, соответственно, должно понижаться, на твёрдом — повышаться.

Причём колёсам водитель может давать неодинаковое давление. Например, бывает такое, что у машины нет возможности ехать ровно и приходится правой стороной колёс двигаться по возвышенности, то есть по другому типу грунта. В таком случае водитель без проблем может подкачать или спустить давление там, где считает нужным.

Мы предлагаем клиентам «Бурлак» в разных модификациях: для продолжительных маршей в суровых природно-климатических условиях, грузовых перевозок, медицинской помощи, аварийно-спасательных, погрузочно-разгрузочных работ и других видов хозяйственной и промышленной деятельности.

В мае на выставке «Комплексная безопасность — 2021» в КВЦ «Патриот» (подмосковная Кубинка), помимо базового образца, мы продемонстрировали машину с крано-манипуляторной установкой и версию для МЧС России, которую лично осмотрел глава ведомства Евгений Зиничев. До июня один из вездеходов находился в опытной эксплуатации спасателей в Якутии.

Ждём решение МЧС по поводу дальнейшего сотрудничества. В целом рассчитываем в будущем на спрос со стороны государственных ведомств и добывающих корпораций.

Глава МЧС России Евгений Зиничев возле вездехода «Бурлак» на выставке «Комплексная безопасность — 2021» в КВЦ «Патриот»

© burlakoffroad.ru

— Объём полезной нагрузки «Бурлака» действительно впечатляет, и сама машина имеет оригинальные очертания. Но всё же не очень понятно, в чём ваши концептуальные отличия от остальных машин?

— Не хочу показаться пафосным, но, на наш взгляд, «Бурлак» — лучший в своём классе вездеход-амфибия, у него нет реальных конкурентов. Прежде всего мы говорим о проходимости машины. «Бурлак» отлично преодолевает так называемый пухлый (глубокий) снег толщиной до 1,5—2 м, уверенно чувствует себя в болотистой местности.

При правильном распределении груза внутри «Бурлак» может проходить разнообразные водные преграды. За счёт энергии, которую дают колёса, вездеход плавает со скоростью 3 км/ч. По желанию клиента на машину можно установить систему автоматического гребного винта. Она позволяет улучшить управляемость и быстрее преодолевать водные поверхности.

Все узлы и агрегаты трансмиссии «Бурлака» спрятаны в гидроизолированную лодку. Доступ к ним обеспечивается через подъём отсеков пола внутри салона, то есть у экипажа нет необходимости покидать машину и рисковать своим здоровьем при непогоде. Тем более что в некоторых районах Арктики температура опускается до -60 °С .

Помимо хорошей ремонтопригодности, хочу подчеркнуть, что узлы и агрегаты «Бурлака» всегда находятся в тепле, защищены от механических ударов, попадания снега, пыли и грязи, что автоматически повышает срок их службы.

Например, у многих машин с наружным расположением тормозов при эксплуатации на бездорожье очень быстро «съедаются» колодки. «Бурлак» лишён этого недостатка. Снаружи вездехода находятся только колёса, бортовой редуктор (сокращает нагрузку на трансмиссию. — RT) и независимая двухрычажная пружинная подвеска.

В продолжение разговора об отличиях — на «Бурлаке» устанавливаются автомобильные стеклопакеты, которые защищают от холодных ветров и запотевания: если идёт снег, то он не прилипает к окнам и просто падает.

В основе корпуса вездехода — самонесущая рама. Корпус обшит прочным алюминиевым листом. На первый взгляд, толщина кабины может показаться незначительной, но поверьте, она надёжно утеплена: после алюминия идёт изолон — современное утепляющее средство и другие подобные материалы. К тому же мы предлагаем клиентам воздушные отопители — автономные печки, которые работают от двигателя.

Когда создавался «Бурлак», было чёткое понимание важности обеспечения комфорта. Находящиеся внутри люди должны иметь возможность встать в полный рост, размяться, поесть, вздремнуть, хорошо выспаться и послушать музыку. Ширина салона позволяет принять горизонтальное положение, а общая квадратура — установить кухонную зону с возможностью приготовления еды.

В максимальной пассажирской модификации «Бурлака» вместимость салона достигает 19 человек. При необходимости в ней можно организовать десять спальных мест.

Ещё одним безусловным достоинством вездехода мы считаем очень хороший обзор водителя. Это не только видимость из кабины, но и установленные на машине фароискатель и световые приборы. В снежную мглу они помогают зацепиться глазом за более-менее подходящую возможность для продолжения движения. Хотя в пургу, конечно, рекомендуется оставлять технику без движения.

Российский снегоболотоход «Бурлак» в версии для МЧС России

РИА Новости

© МЧС РФ

— Хотелось бы немного поговорить как раз об особенностях эксплуатации «Бурлака». Ваша машина оснащена дизельным двигателем, а с этим видом топлива существуют известные проблемы, связанные с замерзанием.

— Да, это действительно так. Но мы нашли решение этой проблемы, разместив основной топливный бак в салоне. Туда автоматически перекачивается топливо из дополнительных ёмкостей.

Каких-то особых предписаний к пользованию «Бурлаком» нет. В краткой инструкции по эксплуатации мы лишь предупреждаем о необходимости адекватно оценивать окружающую местность, следить за поведением машины и рекомендуем своевременно производить замену масел, а также периодически шприцевать крестовины бортовых карданных валов.

— Какая средняя стоимость «Бурлака»?

— Примерно 8—10 млн рублей с учётом НДС. Это недорого, если иметь в виду класс машины и те возможности, которые с покупкой приобретает эксплуатант. Мы уже говорили про высокую коммерческую востребованность «Бурлака». У меня был клиент, который держал в парке известный шведский грузовик Scania. Он окупал себя за два-три года. Потом клиент переехал на Крайний Север, купил «Бурлак» и отбил затраты на его приобретение за один сезон.

Вообще, колёсная техника позволяет работать в Арктике шесть месяцев. У «Бурлака» рабочий сезон увеличивается до девяти месяцев. Сами понимаете, какую ощутимую выгоду это приносит, особенно с учётом того, что в труднодоступные районы доставлять грузы вертолётами намного дороже и не всегда реально из-за погодных условий.

Помимо востребованности в коммерческом секторе, нашей гордостью является участие «Бурлака» в модернизации российской антарктической станции «Восток». Перевозка грузов и людей, прибывающих с моря, осуществляется со станции «Прогресс», расположенной в заливе Прюдс. Путь до «Востока» составляет 1400 км.

Обычно в Антарктиде применяются ратраки (специальный гусеничный транспорт. — RT). Они хорошо идут в гору, мощные, но тихоходные и не очень подходят для перевозки людей. На сегодняшний день «Бурлак» является первым в мире колёсным вездеходом, который эксплуатируется на Южном полюсе.