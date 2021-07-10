Восстановление жилья и отдых для детей: Путин дал ряд поручений в связи с пожарами в Челябинской области

Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе. Глава государства поручил сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, а также распорядился обеспечить летний отдых детей, эвакуированных из пострадавшего района, на черноморском побережье. В России, по данным Авиалесоохраны, за последние сутки потушили 122 природных пожара на площади 8782 гектара. Сложная ситуация остаётся, в частности, в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.

Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Текслер проинформировал президента о проведённой из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната.

«Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров», — рассказал Песков.

Кроме того, Владимир Путин распорядился направить детей, эвакуированных из пострадавшего района, на летний отдых на черноморское побережье. Соответствующее поручение он дал правительству, администрации президента и управлению делами Кремля.

В свою очередь, власти Сочи заявили о готовности принять на отдых детей, эвакуированных при пожарах.

«У нас на территории курорта несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей. Организуем им не только купание в море и санаторно-курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу», — приводит РИА Новости слова мэра города Алексея Копайгородского.

Ранее Алексей Текслер провёл заседание оперштаба в Карталинском районе, в ходе которого отметил, что ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим днём.

«Снизилась площадь активного горения пожаров, огонь локализован во всех населённых пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет», — рассказал он.

РИА Новости

© МЧС РФ

При этом, по его словам, активное горение продолжает сохраняться в трёх очагах: у Парижа (село в Челябинской области. — RT), у посёлка Запасного и в Кизилчилике.

В регионе горения существенно увеличена группировка сил МЧС, производится сброс воды самолётами Ил-76, Бе-200 и вертолётом Ми-8.

Развёрнуты пять пунктов временного размещения (ПВР), эвакуированы 179 человек. Губернатор уточнил, что люди покидают ПВР и уезжают к родственникам, в настоящее время продолжают работать два пункта временного размещения.

«Из резервного фонда правительства Челябинской области все пострадавшие, проживающие в посёлках Джабык и Запасное, получат единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на неотложные нужды. В связи с утратой имущества также будут осуществлены единовременные выплаты: в случае полной утраты — 100 тыс. рублей, в случае частичной утраты — 50 тыс. рублей», — рассказал он на заседании, добавив, что степень утраты будет определять специальная комиссия.

По данным областного МЧС, на территории Карталинского и Нагайбакского районов продолжает действовать крупный лесной пожар, площадь, пройденная огнём, составляет 14 тыс. га леса. Площадь активного горения составляет 20 га.

Вместе с тем Текслер сообщил об обнаружении погибшего на месте природных пожаров — в Джабыке было найдено тело мужчины 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование.

«Будет проведён анализ ситуации, почему он не был эвакуирован», — отметил Текслер.

Накануне на территории региона в связи с пожарами и угрозой населению был введён режим чрезвычайной ситуации.

При этом замглавы МЧС Илья Денисов сообщил, что пожарным удалось спасти от лесных пожаров в области более 1800 домов.

«Несмотря на очень тяжёлую ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, лесных служб и добровольцев в семи населённых пунктах удалось отстоять от огня свыше 1800 домов. Сгорело 72 строения», — цитирует его РИА Новости.

Ситуация с лесными пожарами в России

За последние сутки в России лесопожарные службы потушили 122 природных пожара на площади 8782 га, сообщили в Авиалесоохране.

Наиболее сложная ситуация с горением наблюдается в Якутии, отметили в Авиалесоохране.

В МЧС региона уточнили, что на территории действует 323 природных пожара, за сутки ликвидировано 19, на тушение привлекались 2749 человек, задействовано 362 единицы техники. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 266 очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 906 тыс. га, говорится в сообщении министерства.

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров также был введён в Билибинском районе Чукотки. Как сообщил глава региона Роман Копин, на Чукотке действует шесть пожаров на площади 1686 га в Анадырском и Билибинском районах. Ещё за восемью точками в зоне контроля идёт наблюдение через спутник, каждый день на авиапатрулирование вылетает по два-три рейса.

В Магаданской области, согласно данным МЧС, действует 37 природных пожаров на общей площади свыше 144 тыс. га.

«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — говорится в сообщении.