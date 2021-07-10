Более 1800 домов удалось спасти от лесных пожаров в Челябинской области

Замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что пожарным и сотрудникам других служб удалось спасти от огня лесных пожаров в Челябинской области более 1800 домов.

«Несмотря на очень тяжёлую ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, лесных служб, добровольцев в семи населённых пунктах удалось отстоять от огня свыше 1800 домов. Сгорело 72 строения», — цитирует его РИА Новости.

Об этом Денисов заявил на оперативном совещании на месте ЧС.

Вместе с этим начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные и представители других служб делали всё максимально возможное в сложившейся сложной обстановке.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал по телефону президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг природных пожаров в регионе.