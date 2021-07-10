Глава Челябинской области рассказал Путину о ситуации с лесными пожарами в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал по телефону президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг природных пожаров в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Губернатор проинформировал президента о проведённой из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», — сказал Песков.

Отмечается, что Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья людей, которое было уничтожено в результате возгораний.

«Кроме того, глава государства поручил правительству России, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», — добавил Песков.

Ранее губернатор Челябинской области заявил, что в настоящий момент природные пожары в регионе не угрожают людям и инфраструктуре.

Вместе с этим он сообщил об обнаружении погибшего на месте природных пожаров.