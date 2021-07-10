Глава Челябинской области рассказал Путину о ситуации с лесными пожарами в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал по телефону президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг природных пожаров в регионе.
Глава Челябинской области рассказал Путину о ситуации с лесными пожарами в регионе
  • © ГУ МЧС России по Челябинской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Губернатор проинформировал президента о проведённой из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», — сказал Песков.

Отмечается, что Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья людей, которое было уничтожено в результате возгораний.

«Кроме того, глава государства поручил правительству России, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», — добавил Песков.

Ранее губернатор Челябинской области заявил, что в настоящий момент природные пожары в регионе не угрожают людям и инфраструктуре.

Вместе с этим он сообщил об обнаружении погибшего на месте природных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить