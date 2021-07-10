Замглавы МЧС рассказал о ситуации с природными пожарами в Челябинской области

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Замглавы МЧС России Илья Денисов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с природными пожарами в Челябинской области.
Замглавы МЧС рассказал о ситуации с природными пожарами в Челябинской области
  • © ГУМЧС России по Челябинской области

«В регионе действует сейчас пять очагов природных пожаров, площадь активного горения, как сказал губернатор, составляет порядка 20 гектаров», — цитирует РИА Новости Денисова.

Он добавил, что «ситуация под контролем находится, практически все очаги локализованы».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал по телефону президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг природных пожаров в регионе.

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