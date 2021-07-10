Режим ЧС ввели в одном районе Чукотки из-за природных пожаров

Глава Чукотки Роман Копин сообщил, что в Билибинском районе региона введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«На территории округа введён особый противопожарный режим. В Билибинском районе введён режим ЧС», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент на Чукотке действуют шесть пожаров на площади 1686 га в Анадырском и Билибинском районах. Ещё за восемью точками в зоне контроля идёт наблюдение через спутник, каждый день на авиапатрулирование вылетает по два-три рейса.

Ранее в МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами в Магаданской области.