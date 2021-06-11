«ЦИК следует обратить внимание»: как кандидаты в Госдуму от ФБК Навального обходят запрет на нелегальное финансирование

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального Любовь Соболь и Олег Степанов, ранее объявившие о выдвижении кандидатами на выборы в Госдуму, получили более 2 млн рублей пожертвований в криптовалюте на свои избирательные кампании, выяснил RT. Формально закон предполагает финансирование кандидатов только в рублях. Однако, как показал опрос экспертов, существуют лазейки, позволяющие легально собирать пожертвования в виртуальной валюте, выдавая их за собственные средства, и таким образом скрывать их происхождение, будь то финансирование из-за рубежа или деньги, полученные преступным путём.

Юрист ФБК Любовь Соболь и экс-глава московского штаба ФБК Олег Степанов — одни из немногих представителей несистемной оппозиции, которые публично объявили об участии в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Первым, ещё в декабре 2019 года, о желании избираться в парламент сообщил директор фонда Иван Жданов. Но с тех пор он не напоминал публике о своей инициативе, не представил сайт или предвыборную программу.

В марте 2020 года о намерении баллотироваться объявила Любовь Соболь. Спустя год, в апреле 2021-го, в Думу собрался Олег Степанов. Оба уже подготовили предвыборные программы и объявили сбор средств — как традиционными способами, так и через криптовалюту.

Выбранным курсом

Пожертвования Соболь принимаются в трёх цифровых валютах: биткоине (ВТС), лайткоине (LTC) и эфириуме (ETH). Судя по датам первых транзакций, криптокошельки она завела ещё в апреле 2019 года, когда баллотировалась в Мосгордуму.

За всё время существования счетов на них поступило 0,542 ВТС, 2,54 ETH и 4,659 LTC. Таким образом, во всех трёх валютах Соболь пожертвовали 1,93 млн рублей (в пересчёте по курсу на 10 июня 2021 года).

Однако фактически Соболь получила больше. В мае 2021 года курсы основных криптовалют просели на 20—30%. Все полученные до мая криптомонеты в рублях стоили дороже.

Степанову удалось собрать гораздо меньше, но и кошелёк он открыл позже. Так, его биткоин-счёт пополнился всего на 0,013 ВТС, что на 10 июня составляло немногим более 34 тыс. рублей.

Олег Степанов

РИА Новости

© Пресс-служба Тверского суда

Также Степанов принимает пожертвования в Monero (XMR), которая, в отличие от большинства цифровых валют, использует усиленные методы анонимизации. Среди них — принцип «перемешивания» монет между случайными, ничем друг с другом не связанными пользователями.

Для просмотра движения денег в сети XMR нужно знать ID каждой транзакции, который есть только у получателя и отправителя. Поэтому увидеть сумму поступлений на счёт Степанова в этой валюте невозможно.

Полицейская служба Европейского союза (Европол) в декабре 2019 года признала, что транзакции Monero полностью анонимны и практически недоступны для отслеживания.

Другое дело — Bitcoin.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Что бы ни случилось в сети Bitcoin, это возможно просмотреть, и именно поэтому мы смогли продвинуться в данном направлении достаточно далеко. Но с блокчейном Monero мы находимся в тупике», — рассказал стратегический аналитик Европола Жерек Якубчек.

Якубчек добавил, что анонимность XMR делает эту монету особенно удобной для преступников, замешанных в международном отмывании средств. А американские аналитики прямо рекомендовали не использовать Monero для финансирования избирательных кампаний из-за его непрозрачности.

Судя по данным анализатора блокчейна Blockchair.com, со счёта Соболь снимают средства сразу или на следующий день после очередного поступления. Это неплохой способ защититься от волатильности курса.

Если криптовалюту долго держать на счету, можно и прогореть. Как писал RT, издание «Медуза» копило криптовалютные активы и в итоге потеряло 2,7 млн рублей на разнице курсов. А, например, со связанного с ФБК Навального криптовалютного счёта, как отследил RT, биткоины снимают раз в месяц.

По данным на 10 июня 2021 года, почти все кошельки Соболь опустошены, только на эфириум-счёте осталось 0,19 ETH (33 тыс. рублей по курсу 10 июня). Со счетов Степанова, согласно информации Blockchair, деньги пока не снимались.

В обход закона

Криптовалюту в России регулирует федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», действующий с 1 января 2021 года. Он запрещает расплачиваться ею за реальные товары и услуги, но разрешает приобретать и покупать её, например, на бирже. А также использовать как вид сбережения и инвестирования.

Однако в законе ничего не сказано об использовании криптовалюты для финансирования избирательных кампаний. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав» (п. 11 ст. 58), каждый кандидат обязан открыть специальный счёт в Сбербанке для приёма пожертвований и формировать избирательный фонд только с этого счёта. При этом иностранным государствам, организациям, гражданам, а также иноагентам жертвовать кандидатам закон запрещает (п. 6 ст. 58).

«На сегодняшний день ни о какой законодательной возможности финансировать кампанию криптовалютой речь не идёт, — пояснил в беседе с RT адвокат Всеволод Мелёхин, работавший консультантом на предвыборных кампаниях. — Избирательные фонды кандидатов формируются в рублях, через счёт, открытый в российском банке».

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Тем не менее Соболь и Степанов сообщают своим сторонникам, что анонимные пожертвования в криптовалюте пойдут именно на ведение избирательной кампании — «на листовки, кубы, сбор подписей и многое другое».

Цифровая прачечная

2 июня 2021 года Леонид Волков выпустил обращение, в котором прорекламировал криптовалюту как «самый безопасный и анонимный способ» финансировать деятельность ФБК в контексте возможного признания его экстремистской организацией.

Леонид Волков

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Времена изменились, — сообщил Волков в опубликованном на YouTube обращении. — Раз государство нас выдавливает из сферы простого и понятного сбора пожертвований через обычную банковскую систему, значит, будем терпеливо всех учить пользоваться криптовалютами».

У полковника МВД в отставке Алексея Трифонова нет сомнений, для чего оппозиционным кандидатам нужны биткоины.

«Заводят биткоин-кошелёк, чтобы не было видно транзакций из-за границы, — рассказал RT Трифонов, который ранее возглавлял подразделение внутренних дел по борьбе с экстремизмом, а сейчас ведёт свой Telegram-канал. — Транзакции, конечно, могут и через Россию проходить, замылить деньги можно. Но в биткоине это всё проще сделать и избежать лишних схем».

За пределами правового регулирования

Запрет иностранного финансового участия в суверенных выборах — общемировая практика. Старший сотрудник по программам Международного института демократии и содействия выборам (IDEA) в Швеции Урибе Бурхер в своём исследовании «Криптовалюты и политическое финансирование» подсчитала, что 68% стран мира запрещают иностранные пожертвования политическим партиям и более чем в половине стран запрещена иностранная помощь кандидатам. Анонимные пожертвования запрещены в 44% стран мира.

«Большинство стран относятся к иностранным пожертвованиям негативно и поэтому предпочитают объявлять их незаконными — с целью предотвратить внешнее влияние и защитить принцип самоопределения», — пишет Урибер Бурхер.

Директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов объяснил, какие риски для самих кандидатов несёт криптовалютный способ сбора пожертвований.

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«Существует огромное количество ограничений, в том числе на участие государственных компаний, иностранных компаний, иностранных граждан, лиц без гражданства, — рассказал RT Игнатов. — Если кандидат получил такое пожертвование, он обязан его вернуть. Если он использует такие незаконные пожертвования в размере, превышающем 5% от объёма фонда, наступает ответственность вплоть до отмены регистрации кандидата. А если больше 10% использует — это уже основание для отмены результатов выборов в случае, если этот кандидат выиграет».

Кандидат, по словам эксперта, может вносить и собственные средства: до половины объёма избирательного фонда. Здесь кроется лазейка для недобросовестных участников выборов, отметил он.

«Порядок формирования собственных средств кандидата у нас не до конца урегулирован законом. Кандидат в декларации пишет, что это его собственные средства. А уж как он их собрал, остаётся за пределами правового регулирования», — объяснил Игнатов. — Реальных механизмов, как это проверить на предварительной стадии, когда ещё не началась избирательная кампания, нет».

То есть теоретически у кандидата существует возможность представить полученную от третьих лиц криптовалюту как собственные средства, подытожил Игнатов.

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«Существуют риски, что таким образом могут быть переведены не только иностранные, но и другие средства, запрещённые для финансирования кампаний», — отметил эксперт.

Однако если выяснится, что кандидат преследовал цель обойти закон, то за этим могут последовать определённые санкции, считает Мелёхин.

«Если будет установлено, что деньги получены от лиц, которым запрещено финансировать избирательные кампании, а сделки перечисления и обналичивания цифровой валюты преследовали цель обойти законодательные запреты, то такие сделки объективно являются притворными, противными основам правопорядка, что подразумевает их ничтожность», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что «ЦИК России следует обратить определённое внимание на такие моменты».

Их криптонравы

Согласно упомянутому выше исследованию Бурхер, цифровыми деньгами финансируют кандидатов в Европе, Южной Америке и США. При этом не везде эти отношения законодательно урегулированы.

Так, в Швеции в 2014 году кресло в парламенте получил кандидат, которому жертвовали только криптовалюту. Пиратская партия Исландии, успешно выступившая на местных выборах в 2018 году, тоже принимает криптовалюты. Блокчейн-технологии использовались на выборах в Бразилии в 2018 году.

В США цифровые пожертвования впервые стали принимать в 2014 году. Но в том же году Федеральная избирательная комиссия США (FEC) выпустила пояснения, как кандидатам обращаться с такими пожертвованиями и декларировать криптовалюту.

РИА Новости

© Владимир Песня

В США строго следят за прозрачностью криптовалютных пожертвований и спрашивают с кандидатов за сомнительные операции. Так, демократу Брайану Форду пришлось отвечать на вопросы надзорных органов по поводу анонимного пожертвования из Гонконга. А республиканец Остин Петерсон вынужден был вернуть $130 тыс. пожертвований в биткоинах, чтобы соблюсти лимиты по максимальной сумме привлечённых средств.

По подсчётам Центра общественного контроля США, не менее 20 кандидатов в разные годы получали пожертвования в криптовалюте. Причём трое из них делали это в штатах, где криптопожертвования запрещены. Некоторые принимали валюты, операции по которым невозможно было отследить.

Фандрайзинг под присмотром

RT обнаружил косвенные признаки, по которым можно судить, что руководство ФБК переняло опыт криптовалютного финансирования кандидатов именно у американских специалистов по выборам.

Сотрудники ФБК регулярно контактировали с представителями США, Великобритании и других государств. В том числе в период предвыборных кампаний. Например, американское посольство в 2015 году подтвердило, что перед региональными выборами в России основатель ФБК Алексей Навальный встречался с американскими дипломатами в Костроме.

В 2010 году Навальный прошёл программу World Fellows в Йельском университете в США, где, по признанию руководства Йеля, его учили «распространять демократию».

Алексей Навальный

РИА Новости

© Павел Бедняков

С августа по декабрь 2018-го на этой же программе обучался его соратник, экс-глава сети штабов ФБК Леонид Волков. По словам Волкова, он целенаправленно изучал избирательный процесс в США.

«Моя идея заключалась в том, чтобы посмотреть на настоящие выборы с близкого расстояния, — писал Волков в блоге. — Выбрать какую-то кампанию — например, выборы губернатора Коннектикута — <...> и каким-то образом к этой кампании «прицепиться». <...> Поволонтёрить. Посмотреть, как организована полевая работа, агитация, фандрайзинг».

К сентябрю 2015-го, когда Навальный обедал в костромском кафе «Дудки» с американскими дипломатами, некоторые штаты уже год как разрешили принимать биткоины для финансирования избирательных кампаний и партий.

Тогда же FEC предписала американским кандидатам получать персональные данные у своих спонсоров — Ф.И.О., адрес, должность и место работы. А затем передавать в FEC анкеты для отчёта.

Поэтому не исключено, что руководители ФБК переняли идею о криптовалютном финансировании кандидатов у американских специалистов. Вот только детальную отчётность о жертвователях виртуальных средств при этом российскому избиркому вряд ли предоставили.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021